暴飲暴食高嘌呤　控尿酸非單靠戒口

港人識飲識食，經常大魚大肉，又不時打邊爐，應酬飲酒，飲食超標會累積尿酸，誘發痛症。血液中的尿酸含量過高，一旦身體未能排出，久而久之會累積成尿酸結晶體，令關節疼痛不適，甚至影響肝腎功能。有中醫師表示，高尿酸原因分為外緣及內緣性因素，進食肉類、海產，平日少飲水、少運動，都是高尿酸的元兇，沒有好好處理，或會導致關節「好似針刺、火燒咁！」

嘌呤是一種化合物，在人體經過新陳代謝後會形成尿酸。因此過量進食高嘌呤食物及飲料如紅肉、內臟、海產、含酒精飲料等，會使血液裏的尿酸提升。「好食嘅嘢都唔太健康，都冇辦法。」市民楊先生表示，知道食過多海鮮或打邊爐有可能會關節痛，身邊亦有朋友因此「關節屈唔到」。市民陳先生1星期有3天都會飲酒，即使知道對身體可能有負面影響，亦不會過於節制。

一般情況而言，腎臟會將當中3分之2的尿酸隨尿液排出體外，其餘3分之1經大便排出，使體內尿酸濃度達致平衡。但亦有不少市民表示有關節痛困擾，需要服食西藥止痛及控制尿酸情況，但藥物有可能引致腸胃不適、過敏，長期服用或會影響腎臟健康。中醫角度而言，當脾腎弱，新陳代謝功能出現紊亂，則難以排出尿酸。註冊中醫師曹信恩表示，飲食與休息都是問題的關鍵因素，「休息唔夠，長期睡眠時間顛倒，都好傷脾腎，當然飲食習慣唔好，食得肥膩，又煙又酒，都會有影響。」

「一般高尿酸初期係冇症狀，因為尿酸水平慢慢提升未必會感覺到，但去到一定水平開始出現一啲關節不適，例如手指會出現針刺感，好似畀火燒咁。」曹表示，這些痛症有可能一兩日就消退，但會反覆復發，「甚至手肘會有尿酸嘅結晶會突出嚟，到時就好難處理。」他建議，受問題困擾人士應該多飲水，多排尿，更要多食生果，果仁類幫助大便，當然亦應戒口，避免食高糖分、高碳水化合物的食物，啤酒、海鮮亦可免則免。

尿酸問題可以靠戒口解決？曹解釋，戒口並非唯一方案，「因飲食引致的尿酸，只佔人體20%，其餘80%尿酸是由人體自己產生，當中都有遺傳因素。」雖說控制飲食可減少尿酸的產生，但儘管嚴格控制飲食，尿酸問題仍有機會持續發作，因為體內本身的尿酸水平高。曹認為，高尿酸的主要成因是脾腎失調、肝腎氣虛，致身體容易受風寒濕熱等外邪入侵，氣血運行不通，誘發關節灼痛及各種健康問題。

天然中藥也有助改善情況，控制體內尿酸水平以減低發作機會。草龍珠籽可活血通絡，減少尿酸形成；蜜望子葉則行氣疏滯，助身體加速排走尿酸；龍晴可理氣散瘀。市面上有結合這些天然中藥的產品，加入阿膠及芹菜素，不傷腎之餘，更能保腎，無副作用，更可助減尿酸積聚，而有本港大學醫學院臨床實證的產品就更有保證。