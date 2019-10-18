網民熱話：巴士站變身「水簾洞」　真相究竟係...

水魔法師出沒？近日屯門一個巴士站竟變身「水簾洞」，鋪天蓋地的水簾從巴士站上方噴湧而出，場面極為震撼，網民看後大讚：「好靚啊！」

網民Manlok Chan前日（16日）在Facebook群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」分享這一幕「奇景」，從貼文短片可見，巴士站一邊白濛濛的一片，幾乎看不清楚，只有部分巴士的輪廓隱約可見，漫天的水簾「飛流直下」，極具衝擊力。

由於畫面極為吸睛，貼文發出後不到一天時間就累積了超過2400個讚好，許多網民調侃這個場面「盛大過水舞間」；有人則笑稱這是「天降甘霖」、「免費洗車服務」，整個巴士站宛如「水簾洞」一般；不過最終還是有網民打破眾人幻想，指整件事可能只是巴士站消防的「水簾系統」而已，不足為怪。

網民有話說：

Lam Kwok Keung：試水簾系統囉，唔使咁驚

Rebecca Rebecca：噢，好想過去瘋狂沖涼

Dicky Cheung：水魔法練成

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