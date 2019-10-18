放寬按揭樓價即升　陳帆：市場有反應是自然現象

港府放寬按揭保險計劃中樓價上限的當日，即時有業主將放售物業加價或封盤，個別單位更加價近10%或100萬港元。運輸及房屋局局長陳帆今早(17日)出席電台節目指，市場對於任何政策的改變有反應是自然現象，政府調高按揭上限成數，因有擬置業的市民儲蓄多年也不夠付首期，但陳提醒置業是一生最大的投資，市民應詳細考慮，量力而為。

陳指，過往居屋申請超額達60多倍，置業需求強烈，因此增加出售資助房屋的規模，明年計劃出售7000個居屋單位、近5000個綠置居，合共接近1.2萬個資助房屋單位，部分是預售樓花，政府售樓不受條例規管，樓花期可以超過30個月。被問到明年預售單位數量多是否透支未來供應，他預計約4年後，公營房屋的供應量會拾級而上。

另外，施政報告提出3年內提供1萬個過渡性房屋單位，陳帆稱政府至今找到20幅土地興建過渡性房屋，大部分是短期閒置的政府土地，部分是由私人業主借出，當中最大規模的項目可建達2000個單位，會讓負責項目的機構自由發揮，其中有計劃中的過渡性屋邨項目屬「生態村」。

出席同一節目的發展局局長黃偉綸指，發展棕地在社會上有廣泛共識，除了可以增加公屋供應，亦能夠透過發展已破壞的農地，改善環境。