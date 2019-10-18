施政報告：勞福局首開綠燈　租管持開放態度

新一份施政報告全面調高在職家庭津貼計劃津貼金額，惟該計劃的申請反應一直欠佳，至今僅4.5萬戶人受惠。勞工及福利局局長羅致光今(18日)在記者會上被問到，會否研究將津貼與工時脫鈎，以增加受惠人數，羅指現時的工時要求「唔係特別高」，會持開放態度檢討，又預期職津上調金額後可減低貧窮率0.2%。他又表明，政府對設立租金津貼或重設租務管制持開放態度。

羅認為，現時職津最低工時要求為144小時，「唔算係高要求」，而最高要求192小時亦貼近香港工時情況，「唔係特別高」。至於職津調高金額後的扶貧成效，羅指，職津的入息限額高於貧窮線的界定，相信扶貧效用相當大，預期可減低貧窮率0.2%，惟成效需待2年後才可反映，重申會持開放態度進行檢討，今年底或明年初會着力推行職津的申請電子化。

另外，政府計劃研究現金津貼恒常化。羅指，施政報告諮詢期間，有不少意見反映要有相關津貼，政府在未有定案前決定先發放2次「N無津貼」，以預留更多時間研究現金津貼恒常化，包括研究津貼會否與現行福利制度的重複及如何配合，暫未能解答現金津貼與其他津貼的關係。他強調，政府對設立租金津貼或重設租務管制持開放態度，而重設租管牽涉立法，或需數年時間以上，故政府構思時有先後次序，不能倉卒決定。

至於政府今年初將領取長者綜援的年齡，由60歲上調至65歲，引起社會猛烈抨擊，60至64歲人士痛失多項津貼。施政報告提出將原本只有長者或傷殘人士可領取的社區生活補助金，擴展至60至64歲人士，令成人綜援與長者綜援分別不大。被問到今年初的政策改變是否多此一舉，羅未有正面回應，僅稱相關政策與更改年老人士或長者的定義，以及鼓勵就業有關。