扮教師索3友裸照及自瀆片　無業漢認4罪還押候懲

28歲無業漢在3年前，以學術用途及參加外國雜誌攝影比賽為由，分別騙得3名年輕男子的裸照及自瀆片段，而相片及片段實際只供他本人觀賞。無業漢事後被捕，今(18日)於區院承認欺詐等罪，還押至11月27日再訊，期間待索閱其背景、心理、精神及事主的創傷報告等。

被告盧衍光，承認3項欺詐罪及1項管有兒童色情物品罪。案情指其中2名17及20歲男事主Z及A，在2013年時打籃球認識被告，被告曾自稱是教師。被告在2016年8月，向該2名事主索裸照及自瀆片段，以作學術及研究用途，2名事主不虞有詐而答應。

另有1名16歲事主Y經朋友介紹而認識被告，並透過玩網上遊戲變得相熟。被告在2016年7月，一度要求Y拍裸照及自瀆片段，以提交美國同性戀雜誌參賽，Y拒絕。被告翌月又向Y表示有另一比賽，獎金可達20萬港元，Y該次答應拍裸照等，其後從被告獲知相片未能入圍。

警方於同年9月拘捕被告，被告警誡下承認有關照片及片段是供自己觀賞，他訛稱有獎金因想利誘事主提供裸照等。警方並在被告住所檢取了手機、電腦等，在被告的google drive發現載有兒童色情內容的177幅相片及25段片段，並在一個名為「Money，主席與他弟弟的激情對話」的文件夾中，找到3名事主的裸照等。