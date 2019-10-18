國泰航空9月來港載客量大跌38%　下半年業績料轉差

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空公布，國泰與國泰港龍航空9月份合併結算的客、貨運量，均較去年同期有所下跌。國泰指，2019年底前的市場環境，對集團仍是艱難重重，預期下半年業績將較上半年遜色。

9月份，兩航空公司合共載客242.6萬人次，按年下跌7.1%，連跌兩個月；乘客運載率跌7.2個百分點，至73.6%，以可用座位千米數計算的運力則增加9.8%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，客運業務於9月份面對的挑戰依然艱難，市場氛圍偏弱，尤以訪港旅遊為甚，因而影響客運收入。期內來港載客量按年大減38%，離港客運量減少9%。

林續稱，中國內地市場的表現亦受影響，原是旅遊高峰期的十一假期今年需求非常疲弱。市場競爭激烈，加上短期內過境旅客比例增加，令客運收益率持續受壓。

貨運表現繼續不濟，兩航空公司9月貨運量合共17.2萬公噸，按年減少4.4%，已連續下跌第11個月，運載率下跌3.7個百分點，至65.5%。貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為5.3%。今年首9個月的載貨量按年減少6.8%，運載率跌5.3個百分點，至63.3%；貨物及郵件收入噸千米數則下跌7%。