施政報告：醫療措施篇幅少　陳肇始死撐要配合政策

人口老化和慢性病是公共醫療系統最大挑戰，但今次施政報告，醫療衞生措施寥寥可數。食物及衞生局局長陳肇始解釋，今次施政報告有不同範疇措施，除了醫療亦要配合整體的政策，她強調有部分針對人口老化的措施已完成或已在密鑼緊鼓進行，但沒有在今次報告佔大篇幅。她指，今次報告提及於另外6個地區成立康健中心，以及在其餘11區設立屬過渡性質的「地區康健站」，也是紓緩公營醫療系統、管理慢性病護理服務的重要措施。

她又被問到，就最近4個月社會衝突，政府有於施政報告點名感激警員以至基層清潔工，但無提過醫護人員，有前線醫護質疑政府對醫護貢獻的取態。陳稱，公立醫院醫護過去幾個月因遊行集會情況，已處理1300多宗急症室求診個案，她感激堅守崗位的醫護。

報告中就醫療人手短缺問題，提出探討讓剛畢業海外新醫生可以在香港進行專科培訓，有前線醫生組織及立法會議員憂慮有機會「中門大開」，令內地醫生或不合資格醫生可在港執業。陳肇始表明，會以不影響本地畢業生的專科培訓機會為大前提探討，又稱不論來自哪個國家的海外醫生，來港執業都會有嚴格把關，必須滿足指定的資格要求。

陳又指，就人手方面，除了在海外引入醫生人手，亦有其他多管齊下的措施，包括醫院管理局透過退休重聘計劃挽留資深人手等措施。政府亦會持續監察醫療專業人員的人手情況，新一輪人力推算工作已開始，料下年內都會公布結果。