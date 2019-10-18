15歲男生守宵禁令過關　法庭拒頒保護兒童令

8月31日港鐵太子站發生嚴重衝突，警方當晚於站內拘捕多人，其中一人是15歲的中學生。警方事後向該中學生提出保護兒童令申請，若獲法庭頒令，該中學生有機會需到男童院生活。案件今(18日)在九龍城裁判法院審理，辯方稱男童的社會福利主任報告正面，認為不需要保護兒童令，望法庭接納報告內容。裁判官決定不頒布保護兒童令。

辯方指，報告反映男童學業成績優異，操行良好，師長對他給予高度讚揚，指他熱心助人及有責任感，男童亦獲校長出庭支持他。太子站是男童回家的必經之路，當時男童與友人路過上址，他身穿黑衣，書包內只有口罩及手套，控方沒有任何證據支持男童正參與暴力事件。

辯方又稱男童向福利主任和盤托出，堅持並強調他沒有犯法，他與哥哥一直只參與和平、獲不反對通知書的示威活動。辯方透露，社工曾10次打電話到男童的家突擊檢查，看他能否遵守宵禁令，男童均能成功接聽。社工認為男童的行為不如警方所指，是不受控制並容易傷害自己和他人，故同意兒童保護令是不需要。裁判官指，因社會福利主任的報告指不需要保護令，終決定不頒布保護令。

辯方最後申請堂費，指控方在毫無基礎下作保護令申請，屬於濫用司法程序，因控方沒有任何指控證明被告在當日有任何動作、攻擊或叫囂的行為。裁判官准許控辯雙方商討堂費的可能性。