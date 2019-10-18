修例風波：支援被捕中大生　校長促特首機制以外跟進

香港中文大學校長段崇智上周與學生對話後，承諾一周內會發公開聲明回應暴力事件。他於今日(18日)向全校發表公開信，指自上周五(11日)起已聯絡了逾30名被警方拘捕的同學，有同學指被捕後要求與律師與家人聯絡不果、得不到所需的醫療協助，甚至被掌摑及強迫脫衣搜身等，當中20人表示曾受到一種或多種不同程度的不合理對待。他強調校方會嚴肅處理每宗個案，為同學提供法律協助，並協助將個案呈交相關機構作出正式申訴及陳述，校方已聯絡監警會，促請投訴警察課展開調查。段又指已去信行政長官，要求在現有機制以外作出嚴正跟進。

對於同學親述他們被捕後經歷的身心創傷，段表示感到難過及悲憤，嚴正指出，無論同學因何事被捕，警方必須確保在拘捕及扣留過程中，被捕人士應有的權利不被剝削。執法人員須達到高標準及要求，審慎和公正執法，這也是公眾的合理期望。對於已經發生的事件，在查明細節後，警方必須有清晰的交代和恰當的處理。

就同學關注警察進入校園，校方會加強前線保安的訓練及警覺性。段希望大家明白大學有責任配合警方調查工作，但大學會先向警察了解進校的具體資料。段又決定深化危機處理小組的工作，更迅速地應對突發情況，大學將成立一個跨部門的迅速應變專責工作組，就五大支援範疇成立分組，包括學業支援、校園安全、學生支援及心理健康、溝通與協調、文化共融等，會邀請學生代表及校友加入。

段表示，過去幾個月的社會及校園風波，對各人都是一個學習的過程。他深信對話是解開矛盾的出路，強硬對立不能換來妥協，真心坦誠方能修補撕裂。香港的成功有賴香港人的團結及法治精神，現時社會上的負面情緒已達臨界點，不斷升級的暴力及破壞行為必須停止，政府必須盡快、盡力提出可行方案解決社會上各種問題，方可以為這一代的年輕人重燃希望。