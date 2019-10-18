石棺藏屍案　小草供稱有人想「賣佢做雞」故打算逃走

荃灣工廈石棺藏屍案，3名男子被控一項謀殺罪，案件今日(18日)於高院續審。特赦女證人「小草」何菱瑜繼續作供，並接受第三被告張善恒的律師盤問。何供稱，潛逃台灣時，張善恒及首被告曾祥欣均各自告訴她，另外兩名被告想「賣佢做雞」，她印象中曾祥欣及次被告劉錫豪才是「夾埋」同一夥人，相反張善恒對曾、劉二人平時的騙財勾當卻不知情，她覺得張「好慘」，遂提議張跟她一齊逃走，但被拒絕。

張的律師指，何在組織「THERE」會議中也有參與商討殺人，除了附和說「殺阿J(死者)殺阿J」，還要求從3000萬港元獎金中分一杯羹。何表示不記得有否說過類似說話，但出席會議所有人都可能講過類似的話，因為大家在講笑，無人會認真看待所謂殺人大計。律師指，事發當日她更提議將死者「斬件掉落海」，她否認。

律師又指，曾祥欣經常在「THERE」會議上講一些瘋狂說話，又自言擁有原子彈。何對這些瘋狂說話沒印象，只記得曾祥欣說過殺掉自己也有錢收，她認為曾沒精神問題，只是說話天馬行空而已，她沒記住對方說過甚麼話，只因「聽嚟都係覺得講笑」。

律師指，他們四人潛逃台灣時，有次只有張善恒陪何到便利店買飲品，張告訴何她最好逃走，因另外兩名被告說要將她「賣畀黑社會」，何又得知另外兩被告想殺死張，何聽罷非常驚慌，想盡快找男友幫忙逃走。