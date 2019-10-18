中二生涉櫃板夾裂女師臂骨　指摘對方應轉做懲教

上水東華三院甲寅年總理中學的17歲中二男生，疑多番推搪拒絕班主任要他補交功課的要求，班主任遂自行揭開該學生書桌櫃桶木板蓋找尋，男生涉兩度大力蓋上木板，夾着班主任的左前臂致骨折。男生事後否認對他人身體施以嚴重傷害罪，案件今(18日)在粉嶺法院開審。

控罪指被告張銘俊於去年12月4日，在上水東華三院甲寅年總理中學的課室內，非法及惡意傷害金姓女事主。

金供稱去年9月加入涉案中學任教中文科，亦是被告所讀班級的班主任。金當日上課時步向被告座位擬追收他功課，當時被告伏在書桌上睡覺，金呼喚他也沒反應，見他放在地上的書包露出兩本簿，金遂拿起，被告突然坐起來拿回兩本簿，指摘金：「你唔好掂我啲嘢！」金解釋只想找被告的功課，再着他拿出功課，他卻稱：「唔見咗。」

由於金見被告的態度懶散，於是提出協助尋找，用右手拉起被告桌子的揭蓋式櫃桶，並伸左手入內，擬拿出一疊功課簿檢查，被告突然雙手大力壓下櫃桶蓋，夾住金的左前臂，金感痛楚，但右手不夠力未能拉起蓋子，遂要求被告放手卻不果，其後金強行拉出左手。

金稱抽回左手後，自言從未見過學生如此對待老師，「頭腦發熱」下再揭起蓋擬拿簿檢查，被告再大力壓下櫃桶蓋夾着金的左手，金再強行拉出左手，在憤怒下將被告的筆袋和筆掉落地上，之後課堂完結，被告在金離去前大叫：「你咁鍾意丟人嘢，唔好做老師，去做懲教啦！」金當日到醫院接受治療，發現左手有裂紋性骨折，及強行抽出左手時被書桌磨傷滲血，至現在仍放病假中，需接受職業治療。

金自言因怕影響被告前途而沒有即時報警，數日後被告仍沒有道歉，金覺得他沒有悔意，於是報警。

裁判官其後在辯方不反對下詢問被告的校內表現，金指涉案中學在區內排第二，另被告因成績問題多次留級，案發時已是第四次讀中二，學校仍給他重讀機會。