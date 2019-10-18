27歲女涉違《禁蒙面法》　官不滿警員姓名變字母ABC

《禁止蒙面規例》在本月5日起實施，翌日多區爆發示威衝突，期間警方在黃大仙區，拘捕一名27歲女子，涉嫌違反有關規例，她其後被控以一項「在身處非法集結時使用蒙面物品」罪，案件今(18日)下午在觀塘裁判法院提堂。裁判官把案件押後12月9日再訊，期間被告獲准保釋。

被告陳子晴，報稱任職售貨員，居於天水圍。她被控於10月6日，在黃大仙東頭邨道183號東頭(二)邨榮東樓外，身處非法集結時，無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品，即一個耳掛式口罩。

裁判官甫開庭，就詢問控方為何把4名拘捕被告的警員，以A、B、C及D取代他們編號及名字，控方稱是根據律政司的意見，可以就此作調整。裁判官認為做法不妥當，因為此案僅屬簡單的截停搜查案件，且若被告不認罪，有關警員需出庭作供，其時警員必需披露名字及編號，暫未知控方是否就有關做法作正式申請，但現階段看不到以英文字母取代有關資料的理由。

辯方申請將案件押後至12月9日再訊，以等候進一步的法律意見及索取相關文件。裁判官應辯方要求將案押後，被告獲准以3000港元保釋，期間需守宵禁令，每周到警署報到一次，除在獲批准時期外不得離港。

據悉，事發當日晚上7時許，事主與大批人士在黃大仙集結，其後警員到場，眾人即四散，期間事主被捕，當時事主戴有口罩。