修例風波：過去4日再拘13人　警料民陣遊行爆衝突拒批

反對修訂《逃犯條例》引起的風波持續4個多月未平，警察公共關係科署理總警司江永祥今(18日)表示，由本周一(14日)至昨日(17日)，警方共拘捕13名男子，涉及暴動、非法集結、爆竊等罪行。其中警方在周一及周三拘捕2名非華裔男子，他們涉嫌本月4日，深水埗一間電訊商店舖被破壞後，偷走價值250萬港元的手機及配件。

他指，民陣召集人岑子杰本周三晚(16日)在旺角遇襲案件，現由旺角警區重案組跟進，而岑再較早前在油麻地遇襲案件，至今已拘捕3名男子，其中2人涉嫌串謀襲擊致造成實際身體傷害，另1人獲准保釋候查。警方會繼續追緝涉及兩宗案件的在逃人士。江又批評，有示威者因不滿香港知專設計學院發放閉路電視片段問題而大肆破壞院校，令學校需要停課多日，斥示威者做法是放棄文明爭取要求，扼殺理性討論，遇到異見就以暴力方式解決。

他又澄清網上傳言，強調本周日(13日)在觀塘被割頸的警員，是香港警員而非內地人。另有傳言指，警方深夜在觀塘翠屏邨搬運屍體，他解釋當日是有一名獨居老人被發現倒斃屋內，而食環署人員接報到場運走屍體，過程符合正常程序並無內情。

至於民陣下周日(20日)在九龍區發起遊行不獲警方批准，油尖警區指揮官何潤勝表示，過去一段時間和平理性的遊行集會被騎劫，最後演變成暴力衝擊，議員辦事處、商店等被破壞，示威者毒打不同意見人士，又攻擊警員，最近更使用土製炸彈等。他指根據情報和風險評估，認為會有激進示威者會藉遊行來行動，嚴重危害參與遊行的市民、記者和旅客安全，故決定反對遊行。警方又指，鑑於近期多間商店舖被破壞，不排除會派調警員於高風險店舖內守候，以防罪案發生。