修例風波：餐飲服務活動業失業率升至6%　6年新高

修訂《逃犯條例》風波持續逾4個月，打擊經濟及打工仔飯碗，統計處發表今年7至9月失業數據，因訪港旅客人次急跌，雖然整體失業率維持2.9%，但與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業合計)的失業率進一步上升至4.9%，為2年多以來的最高水平；當中餐飲服務活動業的失業率大幅上升至6%，為6年高位。

經季節性調整的失業率為2.9%，就業不足率期間1%，與今年6至8月相同。失業率上升主要在餐飲服務活動業，而資訊及通訊業失業率相對明顯下跌，就業不足率變動輕微。失業人數約12萬人，就業不足人數約41,500人，與6至8月相若。總就業人數減少約8200人，跌至385.54萬人，同期總勞動人口亦減少約8500人至397.57萬人。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場繼續受本地消費疲軟及本地社會事件導致訪港旅客人次急跌所影響，總就業人數較一年前稍微下跌，預計經濟情況惡化在短期內將會為本地勞工市場帶來更大壓力，政府會密切留意有關發展。

他指，勞工處會以試點方式向年長、青年及殘疾等就業計劃參加者發放留任津貼，鼓勵他們接受及完成在職培訓，從而穩定就業。