極端天氣趨頻繁　岑智明憂強如「天鴿」颱風一年來一次

全球暖化加劇極端天氣，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）在過去一年發布3份特別報告，總結氣候變化對陸地、海洋、冰凍圈和生態系統影響。香港天文台台長岑智明表示，報告顯示委員會對氣候有新估算，認為情況若再無改善，以往「百年一遇」的極端天氣有機會變得頻繁，預計一年有一次類似「天鴿」的超強颱風來襲，情況令人擔心。

天文台今(18日)舉行論壇，由岑智明聯同委員會第一工作組聯合主席翟盤茂及Hans-Otto Pörtner教授，討論《全球升溫1.5°C特別報告》、《氣候變化與土地特別報告》及《氣候變化中的海洋和冰凍圈特別報告》3份報告。報告指出，自工業化前時期以來，陸地表面氣溫的升幅約為全球平均溫度的兩倍。

岑在會上指，假如全球碳排仍無減緩迹象，預料本世紀末前，全球海平面上升幅度會較以2013年報告的估算高10厘米，升幅達14%，擔心極端厄爾尼諾及拉尼娜現象會在未來漸趨頻繁。Hans-Otto Pörtner教授則警告，海平面若一直上升，島國將於未來消失。