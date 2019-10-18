修例風波：陳同佳下周三獲釋後願赴台自首　有準備囚10年以上

觸發修訂《逃犯條例》爭議因素之一、台灣殺人案疑犯陳同佳，料下周三(23日)刑滿出獄。曾多次到壁屋監獄探望陳的聖公會教省秘書長管浩鳴，引述陳表示願意出獄後回台灣自首，為自己做過的事負責。陳已與台灣律師簽署委託書，亦已有心理準備需接受10年以上監禁。陳出獄後會與家人短敍，當處理簽證問題後便會到台灣自首，暫未確定日期。

管指，陳早已承認有殺人及講出藏屍地點，並無逃避責任，只是恐慌才逃回香港，陳對受害人家屬表示很大的歉意，亦有因見到因他而起的反修例風波感不開心，擔心出獄後人身安全問題，希望自首後，香港風波可稍為平息。

面對自首，管稱陳曾忐忑，因對台灣環境及服刑方式不了解，經台灣律師解釋及管的勸導後，亦得到家人支持。陳的家人並非要求兒子逃避，只希望他在台可以獲得公平的審訊，約1個月前陳終答允到台灣自首。

不過，有台灣法律界人士指，所謂「自首」應在警方未主動偵查前作出，才有減刑機會，而陳日後即使赴台，最多只是「投案」，未必獲得減刑。

警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華，今在警方記者會上回應陳願到台灣自首時表示，刑滿出獄人士具有出入境自由，警方沒有特別事情可以做，但如果有關人士認為出獄後自身安全有問題，可以聯絡警方，警方可以提供合適措施。