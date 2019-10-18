修例風波：處理「起底」個案遇困難　私隱署冀盡快修例擴大權力

反修例風波引發「起底」潮，個人資料私隱專員公署指，在處理網上「起底」個案時遇到不少困難，包括公署無權就《私隱條例》下的刑事罪行作出刑事調查和檢控的權力，亦無權代表市民向法庭申請禁制令，勒令有關平台移除「起底」連結。公署認為，有必要盡快修例，擴大該署權力。

私隱專員黃繼兒指，截至今午(18日)，公署接獲及主動發現2659宗網絡「起底」個案，多次去信涉事的13個網上平台要求移除共1632條違法的連結，惟仍有1千多條連結仍未被移除。公署曾要求所有涉事平台提供上載有關「起底」貼文的網民之登記資料或IP位址，但所有平台均沒有回覆。

黃認為，事件反映公署在調查及跟進網絡「起底」工作的多重困難，包括無法追尋上載違法貼文的網民，而大多數平台並非在香港營運或註冊，惟公署沒有域外法權。該署認為，有必要擴大私隱專員給予受害者法律協助的範圍，署方亦應有權發出禁制性命令等，而公署已於今年6月將修訂《私隱條例》的初步看法交予政制及內地事務局，未來會積極研究修訂，盡快將建議交予政府。