政Whats噏：政助想補鑊？　連選委員會主席都要睇實

立法會7月1日遭反修例示威者佔領及大肆破壞，經連月搶修，最近復會。雖然一眾副局長同政治助理冇現身周三(16日)嘅大會，但民政事務局局長政治助理黎穎瑜同運輸及房屋局政助符傳富，就喺今日(18日)嘅事務委員會選舉正、副主席時現身。過去兩人都曾經甩轆，今次兩人突然現身睇場，唔通係想補鑊，避免再出事？

睇番過去嘅資料，黎穎瑜曾經被爆開WhatsApp群組，將全部建制派議員加晒入組，然後發訊息提醒議員開會同投票，搞到有議員不滿甚至退組。唔單止咁，佢仲試過因為冇喺會議前拉票，搞到3個監察西九文化區工程嘅職位保留申請，以一票之差被否決，事後黎遭連番批評，但黎就喊冤話由於有關項目冇爭議，所以冇人叫過佢去拉票喎。

經歷過幾次批評之後，黎都有吸取教訓兼補鑊，之後都有落立法會同議員打招呼兼留意會議情況，今日仲落去立法會睇民政事務委員會選舉正、副主席添！被問到係咪好擔心選舉結果，佢就否認，仲解釋話因為民政係自己負責嘅範疇，仲話其他政助都有現身。

黎口中所講嘅其他政助，就係符傳富喇。雖然符好多時都落立法會，但正所謂百密一疏，有次運房局向人事編制小組委員會申請同機場三跑道系統計劃有關嘅職位時，就因為同一時間有幾個委員會，加埋冇打招呼而遭否決。

今日房屋及交通兩個事務委員會都選舉正、副主席，符傳富兩次都有現身，佢解釋話，因為試過有次選主席出現打和情況，覺得博唔過，所以都係落嚟睇吓好啲，仲話係以防萬一添。符仲話，好耐都冇去立法會，打算趁今日開會搵議員傾偈添。

有句說話叫「見過鬼仲唔怕黑」，正好就係反映咗兩位政助嘅情況。唔知其他政助又會唔會效法兩位咁，樣樣嘢做番足，以免招人話柄呢？