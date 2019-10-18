政Whats噏：民陣遊行前夕漢奸黎又搞局　密會李漢奸AV仁

民陣後日(20日)喺九龍區發起大遊行，遭警方反對，而可能的非法遊行前夕，過往屢次喺遊行隊伍中「扮指揮」、被內地官媒轟為「叛國禍港四人幫」之一嘅壹傳媒黎智英(漢奸黎)，繼月初搞局後，今晚(18日)再同多位泛民主派人士密會，座上客包括同被形容為「叛國禍港四人幫」、外號「李漢奸」嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘同前主席何俊仁(AV仁)，仲有因為參與違法佔領行動案(佔中案)被囚8個月，緩刑兩年嘅白鴿黨前主席李永達(高達)。唔通又想喺遊行中諗計攪亂檔？

晚上約7點，漢奸黎嘅七人車載住李漢奸、AV仁、高達同白鴿黨立法會議員林卓廷，抵達漢奸黎何文田嘅寓所密會，現場所見，高達坐喺司機位隔離。

密會約兩小時後，晚上約9時05分，漢奸黎嘅七人車落晒窗簾咁送李漢奸、AV仁、高達同林卓廷離開，高達同林卓廷喺旺角警署落車後，二人分開走，七人車其後繼續送走李漢奸、AV仁。

其實，凡喺大型反修例遊行前，漢奸黎通常都會密會民主派人士，民陣即將又再舉行九龍區遊行，咁蹺漢奸黎今晚又同班民主派密會，睇嚟又想搞搞震嘞！