大白象工程拖垮庫房　萬億儲備恐高速清倉

沙中線是本港其中一項大白象工程，不但造價持續超支至接近千億元，更屢次爆出工程質量問題。

本港經濟逆轉，加上未來面臨眾多千億元規模的大白象工程需要「埋單」，勢令香港政府一向引以為傲的逾萬億元財政儲備面對高速蒸發的困局。

在一眾大白象工程中，以港府提出的「明日大嶼」涉及投資最龐大，填海面積由一千公頃增至一千七百公頃，官方保守估計工程開支達六千二百四十億元，但計及通脹等因素，工程界普遍估計最後埋單計數或高達一萬二千億元。儘管項目總興建年期長達三十年，工程開支或分階段「找數」，而非一次過耗用財政儲備，但對本港財政肯定構成長遠沉重壓力。

另一項千億工程為已經開展的香港國際機場第三條跑道項目，機場管理局目標是二○二四年底前在一千四百一十五億元預算內完成三跑並投入運作。雖然機管局會發債為這項目進行融資，但一旦環球航空業或本港經濟不景氣，導致機管局財政左支右絀，甚至未能如以往向該局唯一股東的香港政府派息，意味港府亦會承擔一定財政風險。

至於沙中線鐵路項目的超支問題，亦成為本港財政的一大隱患。面對沙中線紅磡站擴建月台工程的爛攤子，業界估計整項工程造價將突破千億元大關。回顧港鐵於一七年底向港府提交沙中線超支估算時，指主體工程造價增加一百六十五億元，超支已達兩成三，連同前期工程費用在內，整條沙中線當時造價增至九百七十一億元。

此外，由廣東省發改委提出《東莞濱海灣新區發展總體規劃（2019-2035年）》中，港鐵將參與濱海灣站的合作建設營運，形成高鐵、城際、地鐵「三鐵合一」的布局。雖然有關當局尚未披露「三鐵合一」項目涉及投資額，但肯定造價不菲。