東方日報A1：危機大過沙士　港人無好日子

反修例風波重創香港經濟，政府預警今年經濟增長將降至零，為十年來最差。分析認為香港今年度錄得十六年來首次財政赤字幾無懸念，更擔心赤字橫跨兩財政年度。根據評估香港財政健康的國際標準，包括財政赤字佔本地生產總值（GDP）比例，按二○○二年時香港財赤逾六百億元，佔GDP比例約百分之五推算，若赤字比例重演，以香港去年GDP約二萬八千四百億元計，未來年度可能錄得超過一千四百億元赤字。若情況持續八年，恐將抽乾香港現時逾萬億元的財政儲備。

綜觀過去三十年，政府共錄得六次財赤，當中二○○○至○三年更因先後發生金融風暴和沙士打擊，致連續四年錄得財赤。今次情況更加嚴峻，除了因為中美貿易戰而導致經濟下行之外，反修例風波動搖香港國際金融中心根基及投資者信心，恐令外資撤走而損及政府利得稅收入。浸會大學財務及決策系副教授麥萃才坦言，本財年出現財赤「唔出奇」，擔憂目前社會情況及政治不穩，「每個周末（都有人）出嚟搞事，做唔到生意」。

除影響本地公司收入、打工仔飯碗難保外，麥萃才指以往國際大公司喜愛在香港開設控股公司，主要因為本港經濟穩定、利得稅稅率低。但目前確實有外資撤離，「沙士時都冇呢個情況發生」，只是未知數目有多大，但肯定打擊政府數以千億元的利得稅收入。

至於佔政府近三成的地價收入，在未來日子亦難以看好，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強更指，政府將公私營房屋供應由六比四改為七比三，令可發售土地減少。另外，經濟下行，以及政府究竟如何推行《土地收回條例》去徵地，都令發展商持觀望態度，減少投地。

政府突陷財赤，陳形容：「幾可悲，香港好少會咁！」政治混亂情況就算在明年平息亦難救經濟。始終經濟活力難在短時間恢復，政府財赤可能會延伸至二○至二一年度。更甚的是，中央政府能否一如沙士之後有類似開放個人遊等政策來打救香港經濟，實在令人存疑。星展銀行（香港）經濟師謝家曦擔心，香港長遠或出現結構性赤字。他警告香港勞動人口及就業人數於八月份已按年雙雙下跌，將使稅收來源收縮，今年賣地收入亦不算高企，估計政府今年或出現財赤。若不輸入外地勞工，勞動人口將於一九至二二年到達頂峰後回落。長遠而言香港將出現結構性財赤，即於經濟在正常運行下，仍長期出現入不敷支。

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