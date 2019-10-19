非遺匯聚文化節　韓僧侶法鼓表演賀開幕

本港有多個傳統節慶獲列世界或國家級非物質文化遺產，「香港文化節2019」的重點推介項目「非物質文化遺產市集」下周五(25日)開幕，活動為期3日，市集設有多個表演、體驗活動及工作坊，大會還專程自韓國邀請兩位得獎佛教僧侶來港，於市集開幕典禮上表演法鼓，據介紹，法鼓在韓國佛教中有重要角色，信眾深信鼓聲能洗滌心靈，今次法鼓在港響起，讓港人亦可感受韓國佛教的精髓。

「非物質文化遺產市集」於25日至27日舉行，該活動是「香港文化節2019」的其中一項，文化節由非物質文化遺產地脈協會主辦，康樂及文化事務署予以支持，今年已是第五年連續舉行。

今年的活動包括「香港龍獅文化匯演」，舞獅、舞龍等非物質文化遺產將匯萃同堂；「獅劇表演」則糅合舞獅、功夫及風水等元素；「地水南音樂韻會知音」以中國傳統南音將帶來悅耳悠揚的音樂表演；還有「掌中木偶及提線木偶表演」復興傳統中國木偶劇。

此外，今年還有一個新安排，全新加入了「嶺南生草藥之涼茶與跌打」攤位，屆時會提供健康諮詢、中國草藥及跌打，一個市集，多種樂趣，亦將不同傳統文化玫寶共冶一爐。