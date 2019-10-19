Dr. 東：抑鬱者中風危機增近倍　專家：情緒好心臟好

人體若長期受到情緒太激動、緊張、心情太鬱結等困擾，有機會引發心血管病。心臟科專科醫生指出，相關病種中，抑鬱與心臟病的關係最強，研究發現，患上抑鬱會令中風風險增加近一倍；而已確診心臟病的患者，如再受到情緒困擾，心臟病復發風險更會增加兩倍。醫生解釋，情緒差可影響生理及改變生活模式，有人為了減壓又煙又酒，卻反增患上心血管病的風險。

情緒問題可直接或間接影響心臟血管健康。香港心臟專科學院會董、心臟科專科醫生徐健霖表示，情緒波動直接影響血管內壁功能，令血管收縮、血小板出現問題或積聚脂肪，引發栓塞。另亦會因為長期受情緒困擾，個人生活習慣有不良變化，例如吸煙、酗酒、暴飲暴食，再加上因缺乏動力而減少運動量，長此下去各種危險因素如高血壓、膽固醇水平都控制不當，便容易誘發心血管病，而且年紀愈大，風險愈高。

徐健霖說，心臟病有機會復發，不少曾病發的患者是因憂慮再復發。他舉例，有不少病人只要感到輕微肌肉痛、頭暈，便擔心再病發而求醫，診斷後確定並非心臟病復發。他又稱，約有三分之二中風病人受病情影響，不能恢復日常生活或工作，亦會產生情緒問題，其後又增加再中風或心臟病發的風險。徐指，病患每次病發，其心臟肌肉和血管都會進一步受損，繼而增加死亡風險。

心臟病與情緒病的症狀有時非常相似，徐健霖說，胸口痛是心臟病症狀，也是焦慮的症狀之一，醫生會觀察病人運動和靜止時的痛楚異同，典型心血管問題引起的胸口痛，會在運動期間體內供血需求增大而產生痛楚，這時若停止運動，疼痛便會放緩；若患者不論運動或靜止，胸口均有痛楚，則較大機會是情緒問題引致。醫生會再使用運動心電圖等測試，觀察心血管狀態，進一步判斷胸口痛因何引起，對症下藥。

不論有沒有心臟病，專家呼籲人們都要尋找合適自己的減壓方法，例如聽歌、閱讀。若曾病發或已確診有心臟病患者，求醫後可參與復康或運動訓練，重新鍛練體能。運動亦有助調節壓力賀爾蒙，對心血管正面作用且有益健康。此外飲食宜清淡，嚴控膽固醇，確保有充足睡眠均是健康之道。遇到有爭議的問題，要心平氣和，避免爭拗，以免牽動情緒，損及心血管健康。

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