網民熱話：P牌車塞路口極阻擾　網民狂轟超過分

P牌私家車停在讓線上，且佔據車輛出口，非常「阻碇」。（互聯網）

棄車逃走？近日沙田新田圍有司機竟將掛上P牌的私家車停在路中心，離譜程度令人咋舌。從網上流傳圖片可見，私家車壓在讓線位中央位置，十分「阻碇」，結果招來網民揶揄：「趕住去廁所，包容下啦」。

網民Bobby Liu昨日（18日）於Facebook群組「馬路的事討論區」分享相關圖片。圖中可見，涉事私家車掛上P牌，司機不知何故竟將車子放正車輛出口讓線上，部分車頭伸出行車線，變相佔據唯一出路，但車廂內空無一人。發文者不禁慨嘆：「泊成咁係咪x㗎。」

網民看過貼子後狠批涉事司機泊車「肉酸」，有人建議直接「三條九」報警處理；亦有網民調侃司機「這是叫有態度」、「趕住去廁所，包容下啦」、「可能落車買飯」；不過也有留言稱現場違泊情況嚴重，「基本晚晚都係咁泊，有時早上校車根本轉唔到彎。」

網民有話說

Eric Lam：尋晚擺到今朝啦

Vicky Fung：近排泊邊都無問題

Caspar Pong Luk：P牌在車頭，都明吧

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