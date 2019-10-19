修例風波：美國兩黨議員致函庫克　批將追蹤港警地圖程式下架

美國共和民主兩黨議員周五（18日）致函蘋果公司行政總裁庫克，批評對方將一款可追蹤香港警察及示威活動位置的地圖應用程式下架。他們警告庫克，蘋果公司的做法可能會成為專制政權的幫兇，促請他重新將該應用程式上架。

共和黨參議員克魯茲、民主黨參議員懷登（Ron Wyden）、共和黨參議員魯比奧及民主黨紐約州眾議員奥卡西奥－科迪斯聯署去信庫克，表達對應用程式HKmap.live下架的不滿。他們在信中寫道：「你曾公開表示，你想與中國領導人合作來作出改變，而不是只與他們對立並批評他們。我們也相信外交及貿易可以是促進民主的力量，但當一個專制政權拒絕進步，甚至變本加厲時，與他們合作就會變成幫兇。」他們補充，蘋果已在中國審查最少2200個應用程式。

蘋果本月9日表示，收到大量香港市民的投訴後展開調查，認為該地圖應用程式會危害警察及香港市民。蘋果稱，該應用程式被用作協助針對及攻擊警察，損害公共安全，有犯人透過應用程式知道某地沒有警員駐守後，更會襲擊當地的居民。有批評者指，蘋果是被中國官媒透過評論施壓後，才決定將應用程式下架。蘋果拒絕評論。