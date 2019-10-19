逾80個自動氣象站遍全港　溫度及濕度計放箱內避日照

風杯式的風向表用來測量風向和風速。(天文台影片截圖)

天有不測之風雲，人類可以如何得知天氣變化？天文台由1984年起開始在香港建立自動氣象站，提供包括風向、風速、溫度、濕度等氣象測量。自動氣象站至今已建立超過80個，遍布全港，數據會自動傳送回天文台，對支援香港的天氣預測及警告服務十分有用。

天文台最新一集『氣象冷知識』，介紹天文台自動氣象站的一些重要儀器。如量度溫度和濕球溫度的溫度計，均會放在百葉箱裏，避免直接暴露在太陽下而影響它的讀數。當中的銀色溫度計是用來量度溫度，另有溫度計被濕布包着，用來量度濕球溫度，透過濕球溫度和氣溫用作計算相對濕度。

至於翻斗式雨量計則是量度雨量，運作原理和搖搖板相似，當其中一邊的雨斗收集到指定數量的雨水時，雨斗便會翻斗一次，將收集到的雨水排走，同時另一個雨斗會收集雨水，透過雨斗翻斗的次數便可以計算出某一段時間錄得的總雨量。

風杯式的風向表用來測量風向和風速，當有風吹時，風杯便會隨之轉動，風力愈大風杯便轉得愈快，從而計算當時的風力，而下方設置的箭形便是風向標，用來測量風向，箭頭若指向東面的話，便知道當時正吹東風。