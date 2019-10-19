修例風波：警禁明日九龍遊行　民陣出席上訴聆訊

反修例風波持續超過4個月，民陣原計劃明日(20日)首次在九龍區發起遊行，由尖沙咀梳士巴利花園遊行至高鐵西九龍站，抗議政府縱容警方濫權及訂立《禁止蒙面規例》，剝奪港人表達自由，但警方昨(18日)遭發出「反對通知書」，民陣就此提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會今早(19日)召開聆訊，民陣副召集人陳皓桓及黎恩灝出席。

代表民陣的大律師比喻暴力表達訴求的手法為急流，認為假如明天獲批准遊行，希望採用「局部和平」和「大禹治水」的概念，務求將急流緩和。他提到民陣的出發點冀令暴力遊行變回和平，但警方卻將網上言論當作反對遊行的理由，繼而導致暴力衝突場面出現，大律師盼明日由「局部和平」開始，否則和平的人只會留在家中收看電視直播，亦未能在合法的情況下發聲。

警方代表律師則指，當警方發出反對通知書，完全反對明日遊行，上訴委員會的權力則只限於完全推翻或維持警方決定，而警方反對遊行的理由是基於遊行路線非常接近多個港鐵站，加上地理環境及建築物受破壞程度也是警方考慮範圍之一。他指，委員會須慎重考慮若駁回上訴的決定，以及引致明日上街遊行的人參與非法集結的後果。