修例風波：待走出當前困局　林鄭稱不排除改組管治班底

因修訂《逃犯條例》而引發的示威浪潮已經持續超過4個月，特首林鄭月娥今日(19日)接受電台訪問時首度開腔，稱困局之後不排除改組問責班子及行會成員，又重申自己並非戀棧權位。

新一份施政報告於周三(16日)宣讀，惟今年取消電視及電台論壇，林鄭於今日被問到香港走出目前困局時，會否就問責班子及行政會議進行改組，她未有落閘並稱不排除有關可能，惟要去到該階段才會作出決定。她又承認政府對社會的紛亂有責任，但要展示有承擔及願意負責，要盡力盡快處理問題，強調並非戀棧權位，而是盡最大能力，憑經驗及對情況的掌握，以令香港盡快走出目前狀況。

另外，有多名聽眾就施政報告發表意見，聽眾張女士直言施政報告政策可笑，放寬按揭成數的做法並非助年輕人上樓，而是為托市，認為要將家庭一半收入用作供樓並非必要，批評政府是將樓宇炒賣問題轉移到無法供樓問題。

聽眾陳小姐則指出，放寬按揭成數令到需求增加，但房屋供應未有增加，問題是不會解決。她強調，市民上街並非因為不能買樓，而是政府未有作出回應，希望政府着手回應市民訴求，而非觸碰樓市問題令市民更難上樓。

聽眾林先生提及台灣殺人案及過去的示威活動，批評林鄭虛偽，過去曾譴責暴徒，但面對十多歲示威者被警員打傷卻未有任何譴責，認為林鄭是包庇警暴、法不治警，直言「陳同佳都有承擔過你」，而用民生政策解決政治問題更是妄想。

林鄭月娥表示，從無打算用民生政策解決目前各方問題，而放寬按揭上限是針對某一組群，即較高收入、能應付供樓的一群，市民應要看整套房屋政策。