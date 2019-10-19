修例風波：鄭若驊拒回應會否問責下台　學者批厚顏尸位素餐

反對修訂《逃犯條例》風波持續4個多月，香港社會變得動盪不安，負責推展修例的律政司司長鄭若驊接受媒體訪問時被問到會否問責下台，鄭回應稱首要工作是令社會回復平靜。學者批評鄭缺乏道德操守，兼且「臉皮厚」堅持「尸位素餐」，事件亦反映政府的問責制已經「蕩然無存」。

鄭若驊接受媒體訪問時再談及反修例風波，就修例工作結果引發社會動亂，鄭被問到作為問責官員會否為事件承擔責任而下台。鄭回應時仍「死撐」官員最關心香港，「我哋希望大家全部，包括我哋自己(官員)同香港人，第一件事係處理好香港現時嘅情況，令香港回復番一個穩定、和平同平靜嘅生活」。

至於政府立法禁止示威者蒙面後，反修例示威中仍有不少人繼續蒙面。鄭表示，立法目的是制止暴亂，協助警方執法及調查，又指市民的言論及集會自由並非絕對，但立法時已平衡了人權保障，「最重要考慮法例係咪有合理合法目的，如果係，我覺得訂立時不可以單單睇佢(法例)嘅成效去到邊度」。她又認為，就立法成效，不同人有不同看法。

社會關注政府會否再引用《緊急情況規例條例》實施禁網、延長拘留時間等安排。鄭稱，所有可用法律都有研究，但需要特首和行政會議均認為有公眾利益需要時才會實行。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，問責制最大精神在於若主要官員工作做得不好，需承擔責任，甚至下台，而鄭若驊不問責下台一事反映了問責制已經「蕩然無存」，「掛羊頭賣狗肉，表面係問責制，實則係卸責制」。同時，他指鄭如果有道德操守，當其表現力有不逮應該辭職，而非「厚顏」地繼續「尸位素餐」，「我哋中國人有一種傳統政治文化叫『退位讓賢』」。

陳偉強又批評禁蒙面法成效不彰，礙於警力有限，難以全面執法，令相關被捕人數少，新法例沒有阻嚇作用。他認為，政府應該立即考慮用其他成效更大的措施，盡快止暴制亂。