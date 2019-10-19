修例風波：港大畢業生投票促林鄭辭任校監　料傍晚有結果

反修例風波下特首林鄭月娥成為眾矢之的，香港大學畢業生議會今早(19日)召開特別會員大會，討論及表決「要求行政長官林鄭月娥辭任校監一職」，以及「校方管理層應支援因參與反修例運動而受傷或被捕的港大學生」兩項議案。

港大校友關注組召集人、立法會教育界議員葉建源表示，點票工作進行中，傍晚6時前會有結果。他形容投票情況相當踴躍，估計有數以千計的校友到場投票，高峰時人龍長近400米，又指投票即將結束時，「甚至有人跑去投票」。他續稱，會上有不同聲音，但大部分發言校友均支持議案，有小部分反對。

港大校友關注組成員張韻琪指，會上有人指議案有人性，是良知的展現。她不希望校方管理層對被捕同學坐視不理，又稱有人問她：「校長去咗邊？」她認為港大校長張翔是不為，非不能，希望校方能積極支援同學。

港大校友關注組副召集人麥東榮補充，非常有信心議案會獲得通過，認為爭議性不大。對於日前有人登報稱會對動議採取法律行動，他認為召開特別會員大會是希望透過機制去處理，希望對方不要躲藏，應站出來解釋動議如何違憲。