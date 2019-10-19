施政報告：徐德義指預設醫療指示仍諮詢階段

香港人口老化和人手短缺是公共醫療系統最大挑戰，外界批評施政報告中提及醫療衞生的篇幅甚少，對長者臨終的預設醫療指示更是隻字不提。食物及衞生局副局長徐德義今日(19日)出席活動表示，預設醫療指示正處於諮詢階段，需要與其他政策配合。

徐又指，醫生的人手短缺一直是食衞局關注問題，當局積極招攬海外醫生。對於有憂慮海外醫生會拉低醫療質素，徐認為任何醫生在港執業皆需考取執業試，以保障醫療水平。從「有限度註冊」渠道來港執業的醫生，只可以在公營系統執業，雖期限已由1年放寬到3年，但若希望以私人名義執業亦需要考執業試。施政報告中的政策正是為了提供更多的培訓，讓有關醫生可在其執業規範以外加以進修。

施政報告中提及短時間內於18區成立康健中心，有人質疑首間康健中心只開辦了1個月，成效未檢討，現大幅增加中心數量或會造成資源浪費，徐回應指針對基層健康應以預防着手，新的架構以地區為本，滲入社區中，有關做法已參考不同文獻及香港歷來的醫療發展。短時間內在各區開設中心，冀發揮協同效應，讓平台與醫院的醫療系統配合。