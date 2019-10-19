政Whats噏：內會拖延禍及行管會　議員憂秘書處無糧出

立法會終於放完4個多月嘅悠長假期，正式喺上周三(16日)復會。不過，立法會大樓嘅外傷可以復修，議會嘅內訌同撕裂就唔易搞，睇下依家有多個事務委員會嘅正、副主席破天荒仲未選出，當中不乏屬於重要嘅委員會，就知呢個困局難拆，包括負責好多重要決定嘅行政管理委員會，好似大樓係咪發出黃色警示或紅色警示，行管會都可以做決定。最近有議員擔心，如果新一任行政管理委員會未能喺任期結束前埋班，隨時會影響埋大樓同埋職員添。如果選唔到，唔知再有衝突發生，立法會秘書長陳維安可唔可以決定啲警示呢？

現時多個事務委員會未能選出正、副主席，不過仍然可以搵上一年度嘅正、副主席主持會議，直至新一任主席人選誕生。不過，負責僱用立法會秘書處職員、執行財務政策等工作嘅行政管理委員會，上一立法會年度嘅成員任期即將屆滿，因為受《立法會行政管理委員會條例》清楚列明，委員任期只有一年，所以有建制派議員擔心，行管會未來或出現真空。

現時行管會有十三名成員，新一屆行管會成員正處報名階段，下周一(21日)限期前仲可以報名，行管會嘅組成包括三名當然成員，分別係立法會主席、內務委員會正及副主席，以及不多於十名其他議員組成。內會先後經歷咗兩次共十二小時會議，都仍未選出正、副主席。此外，其餘行管會成員若要透過選舉產生，就需要喺內會上投票，現時內會仍然停留喺選舉主席階段，都唔知現任行管會成員下周六(26日)任期屆滿前，內會可唔可以處理選舉主席以外嘅議程。

若屆時選出內會正及副主席，但未選出其他新成員，即係只有三名當然成員，行管會就唔夠法定人數，因為相關條例規定，不得少於四名成員，有議員擔心會影響決策、動用金錢等立法會運作囉。

不過，有行管會成員就話，若任期屆滿後仲未選出新一批行管會成員，相信舊班子仲可以作緊急決定，例如發出風險警示，但就未必會做全新嘅決定。至於內會正副主席未能選出，上年度嘅內會正副主席李慧琼同郭榮鏗就仍然係行管會成員，但唔會執行具體操作，情況就好似一般事務委員會選舉主席前，都會由上年度主席安排日期，但唔會安排議程。

另外，行管會有權批出款項，有人擔心會唔會影響埋秘書處運作同出糧，但該行管會成員話唔會有咁大影響，因為秘書處有財務部去處理同簽支票，相信呢個答案可以令到秘書處職員放心喇。