獨家消息：聶德權涉偷步買樓　被指有利益衝突

最新一份施政報告提出放寬首次置業買樓按揭門檻，令原本陷入跌市浪潮的樓市起死回生，樓價隨即反彈回升，一般業主受惠外，原來還包括身兼行政會議成員的政制及內地事務局局長聶德權。根據行會利益申報的最新資料，聶德權的家人在約一個月前購入兩個位於深水埗區的住宅物業樓花，有學者質疑聶作為行會成員兼問責高官，在施政報告公布涉及樓市重大政策前，竟率先入市，予人瓜田李下之感，難免被市民質疑涉嫌利益衝突。

根據行會成員利益申報制度，成員須申報在香港或香港以外地區擁有的土地及物業，包括以其配偶、子女或其他人士或公司名義擁有、但實際由成員擁有的土地及物業，或雖非由成員所有、但成員有例如租金收入的實際利益的土地及物業。行會成員在委任之初及其後每一年須以訂明表格申報，登記利益如有變更，成員須在變更有效日期起計算的14天內通知行政會議秘書。

行會秘書處按聶德權的通知，在10月2日加入最新兩個位於深水埗區的住宅物業(未建成單位)的資料，兩個物業均由聶的家人擁有100%業權，意味聶的家人最早在9月中、即施政報告公布前約1個月，一口氣購入兩個樓花單位。事實上，施政報告宣布前，政府已傳出會有重大房屋政策公布。在此之前，聶已申報與配偶及家人，分別在香港、內地及英國持有6個住宅物業，分別是自用或已租出。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，聶德權家人在施政報告公布前買樓，予人非常差的觀感，事件與前財政司司長梁錦松在宣布大幅增加汽車首次登記稅前，偷步買車的性質相似，「梁錦松慳咗19萬稅，聶德權就受惠於樓價上升。」他認為，聶須向公眾解釋是他哪位家人購入單位、事前是否知悉政府將就按揭門檻有重大措施出台等，以釋除公眾疑慮。

東網向聶德權查詢，指施政報告每年都有房屋政策推出，聶有否事先預計在施政報告公布前夕，他與家人增持物業屬敏感行徑及將會影響公眾觀感。政制及內地事務局發言人回覆指，局長的家人在今年9月購買了兩個位於深水埗區的物業，有關交易屬家人的決定，局長完全沒有參與。局長得知交易完成後，已按既定程序向行會申報有關利益，亦已把資料上載該局網頁供公眾查閱。發言人稱，局長並沒有參與施政報告有關房屋政策的討論和制訂，強調局長及其家人在這次購置物業中，並沒有因施政報告而有任何得益，亦沒有受惠於有關房屋政策的措施。