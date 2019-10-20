居民嘲排隊取水變假日節目　房署水署零解釋

白田邨接連爆水管，影響大批居民正常生活。有居民謔稱，排水車已成該邨的假日節目，狠評房屋署及水務署於事件發生後，從未向居民解釋原因及交代解決方法，質疑因為白田邨需重建，就對殘舊水管小修小補，置居民穩定用水的需求於不顧。

白田邨十三座低層單位住戶李先生表示，經常停水十分影響生活，他昨日攜了兩個高及膝蓋的水桶到樓下水車取水，但水量只夠用來洗臉和刷牙，「連食飯、沖涼都做唔到」，只能出外用膳，晚上則打算到鄰近體育館洗澡。他稱邨內有很多長者，部分人行動不便，即使有水車應急，他們亦無法取水，生活最受影響。

李先生笑言，該邨頻繁地爆水管，「依家排水車彷彿成為假日節目」，批評房屋署及水務署在多次爆水管後，從沒有向居民交代原因，「房屋署好不負責任，係咪條邨重建就求其小修小補啲水管，唔理啲居民需要。」他又質疑是否重建地盤工人鑿爆水管，認為相關工程承辦商應該被罰款，令他們小心施工。

同邨居民侯女士昨亦帶了水煲和兩個小水桶到樓下水車取水，她批評十月連爆兩次水管令其十分困擾，「房署同水務署都唔知做乜，完全無通知」。她亦質疑邨內進行重建工程導致頻密地爆水管，「幾個月內爆咁多次，點解都可以無人監管地盤施工。」