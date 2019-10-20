白田邨3個月爆4次水管　專家批不尋常促徹查

重建中的白田邨三個月內爆水管四次，居民叫苦連天。該邨昨早(19日)再爆水管，影響邨內九座舊式樓宇無食水供應。水務署派出四輛水車「補鑊」，居民則出盡法寶，將藏於家中的水煲、水樽、水桶都掏出來盛水。管線專家表示，接連爆水管情況不尋常，不排除該邨附近水管更新後，令邨內老舊水管承受更大水壓，導致爆裂。公屋聯會則指，房屋署及水務署該盡快查出爆水管原因，設法維修及防止。

白田邨繼於今年八月六日、九月十一日及十月十七日爆水管後，昨日約十時第四次爆水管，這個月更加是「梅開二度」。東網記者昨午到該邨視察，發現現場有四輛水務署水車為邨民緊急供水，同時邨內最少有一個消防水龍頭被開啟供水予邨民。

現場有三十至四十人排隊等候取水，而為了盡快多取些水，眾人將家裏能盛水的容器都拿出來用，水煲、水樽及水桶等一應俱存，有人用手推車將盛了水的大桶推回家中，亦有主婦索性將廚房「搬到」樓下，當街用剛取來的水洗刷大閘蟹及蔬菜。供水現場秩序大致良好，但有人疑似浪費食水，打開水車的水龍頭，配合洗潔精清潔其用來盛水的水桶，持續約半分鐘，然後將水倒落坑渠。

接連爆水管的白田邨是香港其中一條舊屋邨，房屋署於二○一二年宣布分期重建該邨較早期落成樓宇，包括第一、二、三、九、十、十一、十二及十三座，以及白田商場。該批樓宇於一九七五至一九七九年期間落成，距今已有四十年歷史。現場所見，邨內有地盤正在施工，地面亦鋪設了一些疑似新水管。

香港管綫專業學會上任會長黃敬表示，相關新水管可能是因為附近正維修舊水管，為免斷水而臨時鋪設。他指，接連爆水管的情況不尋常，認為當局相關部門應該徹查成因。他又指，香港水塘位於高地勢位置，供水水壓會較大，假如一些舊水管附近的水管獲更換，較大的水壓會集中於舊水管，可能導致爆裂。

公屋聯會總幹事招國偉表示，白田邨尚有一批樓宇安排於二○二四至二五年完成重建，他擔心未來五年可能會因為水管老化問題而頻密地爆水管，影響未完成重建的居民。他認為房屋署及水務署有責任徹查事件，並做好維修保養。

水務署回覆指，昨午五時許，白田邨已恢復食水供應，又指該邨內部供水系統由房屋署負責保養及維修，但署方在之前三次爆水管事故中，都有按房屋署的要求為該邨提供臨時食水供應，包括街喉和水車。

房屋署表示，昨早十時半收到停水報告，經搶修後於下午四時半陸續恢復供水，晚上七時全面恢復供水。房屋署又指，自從九月起進行改建水管工程，加設外置水管，令流水日後完工即不須再經過舊水管，避免再發生爆水管現象，相關工程預計本月完成。房屋署推測，今次爆水管是因為水管老化，強調昨日沒有進行相關水管工程，而爆水管位置主要集中於重建計劃中十一期重建地盤。