修例風波︰官媒批段祟智公開信偏頗　只有被捕學生聲音

香港反修例風波持續，香港中文大學校長段崇智與學生對話後，上周五（18日）向全校發表公開信，指已促請警方就被捕學生受到不合理對待展開調查，並已去信行政長官，要求在現有機制以外作出嚴正跟進。對此，內地官媒發表評論，質疑公開信內容只有「被捕學生的聲音」，讀不出本該有的客觀、慎重，反而更多感到的是偏頗和臆測。

文章指出，關愛學生是校長的「天職」，但教育學生客觀地看待和分析社會問題，關乎學生的成長，段崇智是香港最知名的大學校長之一，一言一行對香港社會產生很大影響；質疑在沒有經權威調查、充分了解各方情況的前提下，只是把被捕學生的單方面說法呈現出來，未能拼出完整的事實，甚至有可能帶偏輿論，進而干擾獨立的檢控和審判。

文章認為，段祟智的公開信會對遭受極端激進分子傷害的學生、希望與激進學生理性溝通卻被辱罵的老師，以及至今仍躺在醫院的受傷警員及其家屬，造成無法想像的傷害；公開信的價值，在於提供一個反思的契機，倘若教師及校長也「隨波逐流」，不辨是非、不講對錯，對極端激進的觀點乃至暴力一味縱容，那是在親手毀了年輕人的未來。

文章又指，反對一件事、拒絕一種觀點、打破一個規則十分容易，相反要放下成見，深入了解對方，並通過理性對話解決問題非常困難，但這正意味着真正的成熟和成長，呼籲必須堅決向暴力說不，不能讓學校成為輸送暴徒的大學，還校園以平靜。