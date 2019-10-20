加薪8%引爆舊制不滿　醫管局支援職系問題未解決

醫管局今年初與支援職系員工達成共識，劃一加薪8%，事件引起未能受惠的舊制員工不滿，亦要求加薪。醫管局早前與相關工會開會，曾建議讓舊制員工轉至新制，及讓做滿10年的員工獲得21日年假，與新制員工看齊，但工會指舊制員工不獲加薪8%並不理想，擬諮詢前線員工意見後再構思下一步行動。

今年3月，醫管局與支援職系員工達成共識，新入職及現職支援職系員工劃一加薪8%，但約3000名與公務員薪酬架構掛鈎的舊制員工不受惠。據了解，舊制員工受制於公務員薪酬架構，靈活性較低，醫管局不能「話調薪便調薪」，該局早前委託顧問公司進行研究，已收到顧問公司就第二階段的支援組別員工事宜顧問研究的調研結果及初步建議。

據悉，顧問公司代表獲安排向支援服務組別協商委員會委員講解結果及初步建議，稍後亦會就建議的細節及其他獲考慮的中長期優化措施繼續徵詢員工意見。香港醫療人員總工會副主席馮權國表示，若健康服務助理一職由舊制轉新制，初步估計每月僅加薪約60元，加幅與新制員工獲加的8%有一定差距，相信舊制員工缺乏轉新制的誘因，目前工會仍需了解前線員工的意見，才能決定下一步行動。