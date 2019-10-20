市民：鄭若驊留任愧對港人

張建宗應該辭職。因為佢需要為721元朗事件有一個清楚嘅交代，但佢無去解決呢個問題，所以對佢好不滿，佢需要負上最大責任。

律政司司長鄭若驊眾望所歸，無得留低！對於特首林鄭月娥稱反修例風波過後不排除改組班子，本報昨即走訪各區訪問市民，並列出五名高官讓市民挑選「誰應最早落台」，結果顯示近七成市民認為鄭若驊應立即落台，原因是她在處理修例工作上「無樣好」，質問她繼續留任難以對得住香港市民。

反修例風波持續逾四個月仍未平息，不少官員的言行令市民咬牙切齒，恨不得他們早日下台。本報昨羅列五名高官，分別是政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超和教育局局長楊潤雄，讓四十名市民挑選「誰應最早落台」，結果顯示有廿七名受訪者均認為，鄭若驊理應辭職並承擔最大責任；有九人選擇李家超和四人選擇張建宗應問責下台。

市民馬先生和馬太認為，鄭若驊是最需要問責下台，原因是她政見較為偏頗，無法代表政府中立施政，「做得最唔好就係佢」；而馬先生則表示她經常「講嘢不經大腦」，講話內容又與普遍民意不相符，「好似淨係講反話，無做到咩建設性嘅嘢」。

另一市民洪先生亦認為，鄭若驊應當辭職，因她作為律政司手握最大檢控權，卻隨意檢控，在處理修例工作上「無樣好」，數月不回應和不敢面對市民訴求。他又說，假如一眾高官落台「劈炮唔撈」仍有良心，若繼續留任仍要跟隨政府意思工作，反問他們是否對得住香港市民，「最尾幾年睇佢哋點死」。

至於市民何先生則認為，李家超最應被炒，原因是所有紀律部隊由李家超監管，惟反修例事件中充滿包庇和縱容警隊濫暴，令警民關係陷入新低點，認為他責無旁貸，不可繼續留任。