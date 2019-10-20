學者斥鄭若驊尸位素餐　問責制淪亡

反修例風波導致社會動盪不安，負責推展修例的律政司司長鄭若驊被問到會否問責下台時，只說首要工作是令社會回復平靜。有學者批評上任以來醜聞不絕的鄭缺乏道德操守，且「厚臉皮」堅持「尸位素餐」，事件亦反映政府的問責制已蕩然無存。

鄭若驊接受媒體訪問時再談及反修例風波，被問到作為問責官員會否為事件承擔責任而下台，她仍「死撐」官員最關心香港，並說︰「我哋希望大家全部，包括我哋自己（官員）同香港人，第一件事係處理好香港現時嘅情況，令香港回復番一個穩定、和平同平靜嘅生活。」

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，鄭如果有道德操守，當其表現力有不逮應該辭職，而非「厚顏」地繼續「尸位素餐」，「我哋中國人有一種傳統政治文化叫『退位讓賢』。」鄭不問責下台，反映了問責制已經蕩然無存，直言：「掛羊頭賣狗肉，表面係問責制，實則係卸責制！」他又批評「禁蒙面法」成效不彰，政府應立即考慮用其他成效更大措施。

除反修例風波外，鄭上任後表現可謂劣迹斑斑，上任初期已爆出屯門寓所涉僭建，但最終未有被檢控，因而被質疑「自己放生自己」。而鄭掌管律政司的檢控及處理案件手法亦一直令人質疑有政治任務，屢次「放生」被內地官媒形容為「叛國禍港四人幫」之一的壹傳媒黎智英，當中包括黎涉刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者案，令人質疑黎有「司法保護傘」。鄭的民望更不斷尋底兼「墊司底」，更被嘲諷為「避政司司長」。

黎智英前年六月四日涉刑恐東方男記者，在維園出席六四祈禱會後突走到一名在場作正常採訪的東方記者前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全被錄影，有相有片，但事發至今逾兩年，律政司仍未落案起訴黎。東方及受害記者已先後十五次去信，律政司卻三度違反服務承諾，未有在十四天內回覆。