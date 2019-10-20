東方日報A1：修例滿城風雨　廢官罪無可恕

政府修訂《逃犯條例》而引發的示威衝突已持續超過四個月，被轟為「廢官」的問責班子主要官員民望直插谷底，其中律政司司長鄭若驊更長期「墊司底」，惟至今仍未見有官員問責下台，問責制可謂蕩然無存。特首林鄭月娥昨日接受電台訪問時死撐自己及其管治班子並非戀棧權位，更首度開腔稱在解除困局之後不排除改組問責班子及行政會議成員。有學者質疑林鄭說法只為拖延問責，直言官員失職就應該立即撤換，而首要撤換的正是鄭若驊；事實上大多數受訪市民均要求鄭若驊「躝屍」。

林鄭及其管治班子於過去四個多月對平息示威衝突束手無策，研判及決策令人質疑，飽受下台壓力。她表示，政府對於修例演變成大紛爭是責無旁貸，承認自己與司局長的工作有改善空間，過去未能掌握好民情民意，從而作出適當判決。不過，她認為整場風波不能過分簡單化，有人認為是逆權運動、違反一國兩制鼓吹港獨的行為等，而今次的外部力量亦比以往所見多，就好似不少香港活躍分子在早階段就將議題帶去國際社會，而美國國會亦採取港府認為完全不適當的行為，干涉到香港內部事務。

她續指，政府需要展示有承擔及願意負責，盡力、盡快去處理今日問題，強調管治班子並非戀棧權位，而是盡最大能力，憑經驗及對情況的掌握，令香港盡快走出目前困難狀況。被問到香港走出目前困局時，會否就問責班子及行政會議進行改組，她未有落閘並稱不排除有關可能，惟要去到該階段才會作出決定。

香港理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華認為，林鄭一直強調待平靜後才有動作，反映她十分希望社會氣氛回復平靜，但有機會只是拖延問責的藉口，因根本沒有誠意作出妥協。不過，林鄭首次透露不排除改組班子，相信她或正測試社會反應，重申官員嚴重失職而促成難以化解的政治危機時，正常做法是立即撤換涉事官員。

鍾續指，首要撤換的應是鄭若驊，因其民望長期低迷，上任以來表現「無一件似樣」，完全沒有問責官員的心態，而保安局局長李家超表現亦是市民所難容忍，二人肯定需要被撤換，至於行政會議未能給予有用意見亦有需要換人。鍾強調，特首權力並非來自民眾令問責制度大打折扣，今次風波只是將問責制度的不合理地方再一次表露無遺。

至於改組管治班子，鍾劍華表示，過往的行會成員如同政治酬庸，委任了能力有限、品格成疑的人，故政府未來改組班子時應尋找社會上德高望重及有能力的人選協助施政，但他相信社會上缺乏這類人選。

立法會議員郭家麒批評，現時如同沒有問責制度，官員做錯毋須負責，更可以厚顏無恥地留任。他同樣質疑林鄭說法只為拖延，因為負責修例的主事官員李家超及鄭若驊，以及林鄭本人均為問題源頭，解開困局需從源頭着手，直言上述三人應盡早離職，而行會因奉行保密制度，不知何人為「蠶蟲師爺」，理應集體負責全數換掉。

議員鍾國斌亦批評，問責制度過去完全沒有功效，直言全世界的政府出現亂局時，都必定有人下台或重組政府，而他早在四個月前已提出改組管治班子，認為所有不稱職的官員及行會成員都需要被撤換，而政府亦需要解釋何謂「困局之後」，批評政府作決定的時機「出晒事」。

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