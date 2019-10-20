我有正能量：傷健「瞳」行　用心感受大自然

有組織配對健視及視障人士，透過行山活動，讓參加者們互相幫忙，各有得着。

「施比受更有福」是許多人的固有概念，但這種單方面付出的相處模式，又能否讓「幫助者」和「受助者」雙方都有所成長？行山組織「瞳行」會配對健視及視障人士，透過行山活動，讓參加者們互相幫忙，各有得着，不再局限於既定角色。

活動分為兩部分，健視人士要先接受長2小時的領路法訓練，再會合視障人士，分成2人一組，由導賞員帶領前往香港仔水塘。首次參與、任職銀行業的Edwin表示，活動改變了過往認為視障人士需要幫忙的心態，指視障拍檔登山時比想像中鎮定，途中更有數次提點他口述影像的要點。他以跳舞、二人三足比喻雙方的關係平等，「我覺得理解多咗，又從佢哋點樣接受自己睇唔到嘢嘅經歷之中學到好多。」

行山過程中，導賞員會提醒他們多用不同的感官，例如用手觸碰不同植物，或聆聽身邊的聲音。「原來我哋用另一個角度去感受個世界，都係同樣精彩。」活動令Edwin赫然發現，日常的急速節奏，讓他對周邊很多美好事物變得麻木。「有時我哋習慣咗用眼睛去認識世界時，會忽略點樣用個鼻、用手去感受呢個世界。」

「我會特別留心山上發出嘅聲音，唔同樹葉、樹種，風吹過嘅聲音都會唔同。」視障人士Susan因小時候發高燒，現時雙目餘下不足10%的視力。但失去視物的能力，反而讓她更留心身邊環境。她更希望可以分享自己的感受，感染其他人，「健視拍檔有時掛住用對眼睇，於是我就提佢靜落嚟聽，身邊原來有雀仔嘅聲音。」

「瞳行」是「同行」的諧音，由一對夫婦於2018年共同創立。創辦人之一Rebecca強調，活動中沒有義工，希望每位參加者用平等的身份參與其中。「以前會好搏命去做去幫，但到頭來都唔知自己有無享受過個過程。」她表示組織的理念源於自己過往的義工經歷，很盡力幫助別人，但最後自己卻不樂在其中。她希望活動的參加者可以拋開既定角色定位，純粹享受活動的體驗，發現不一樣的自己。

另一位創辦人兼導賞員Matthew坦言都市人習慣依賴視覺，對身邊許多美好的事物習以為常。他認為日常生活中的建築物，又或是植物，都是構建城市不可或缺的部分。他希望參加者善用不同感官感受身邊事物，並將體驗帶回都市，多點留意自己周遭的事物，關心這座城市。

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