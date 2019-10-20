探射燈：屢撤晚市生意跌　飲食業恐現裁員潮

飲食業生意一落千丈，示威區的食肆首當其衝。

反修例風波不但打擊旅遊業生計，市民外出用膳的意欲亦大受打擊，間接令飲食業界生意一落千丈。有工會代表指，不少旅遊區的食肆被迫取消晚市，營業額大跌一半，員工除放無薪假外，亦有人要打散工求存，政府推出的特別培訓計劃反應卻冷淡。

飲食業職工總會主席郭宏興稱，反修例風波引起的連串衝突集中在銅鑼灣、旺角及尖沙咀等傳統食肆旺區，以往習慣外出用膳的市民打退堂鼓，加上近期公共交通亦受阻，食肆營業額急跌一半，有食肆被迫取消佔整天營業額達一半的晚市，裁員潮恐一觸即發。

政府本月3日起推出「特別愛增值」培訓計劃，6月起失業、開工不足及放無薪假人士，均可免費報讀職業技能課程，不限學歷，出席率達80%就可獲發上限4000港元津貼。不過，郭就指課程要「讀書」而令合資格員工卻步，「寧願打散工，賺番幾十蚊一個鐘，要上堂唔係咁多人想。」

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