探射燈：入住率僅得20%　業界艱苦經營

本港剛經歷近9年來最差的十‧一長假期，假期首6日入境旅客人數約81萬人，按年跌53%，累計7日整體出入境旅客人次亦較去年跌近30%，內地客更按年大跌逾半。假期後為傳統淡季，旅客數字未敢樂觀，不少酒店及賓館仍要割價吸客。

不少酒店房租近日淡季大幅減價，五星級酒店每晚不用500港元，有酒店推出自助餐及酒店住宿優惠；更有部分賓館每晚跌至100港元以下。

本身為賓館東主的香港旅遊業賓館聯會主席劉功成表示，近期賓館的出租率一直徘徊在20%水平，最多亦只微升至30%，完全不足以支撐營運。他近期改變只招待旅客的策略，不但提供月租計劃，更因應市道減租，床位每月約3000港元，套房則約8000港元，比起日租計算已折讓約20%，亦有本地女子查詢月租情況，「只要乾淨企理冇乜行李，都歡迎佢哋嚟租。」

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