探射燈：賓館劈價求止血　打工仔成新客源

反修例風波未見平息，不少打工仔生活被打亂，行業亦遭打殘，紛紛求變自保。公共交通不時突然暫停服務，有居於偏遠地區的女售貨員索性租住工作地點附近賓館房，節省車費及時間；食肆被迫提早打烊，有員工改租床位休息。賓館因應旅客減少改攻本地客，以比劏房平的月租租金殺出血路。

「試過喺街度遊蕩咗幾個鐘都返唔到屋企，見到賓館有月租仲咁平，所以就租咗間房住。」家住天水圍的Jojo在尖沙咀當售貨員，大呻近期交通不穩定，港鐵提早收車及偶然封站，大大影響她上下班時間。她曾在巴士站等1個小時也沒有車，亦曾因公共交通工具停駛被迫搭的士，來回車費需600港元。近月她趁工作地點附近賓館割價月租，索性搬出來住，她指套房不用像劏房那樣付按金，而且有人執房，價格亦相宜，連身邊朋友亦打算效法。

示威活動往往晚上愈演愈烈，不少食肆晚市生意淡簿，被迫提早打烊及放無薪假。在尖東工作的食肆員工賴先生，原本居於深水埗劏房，但因該區經常有示威衝突而不安全，加上交通受阻，尤其港鐵停駛及提早收車，最近以月租2000多港元租住尖沙咀一家賓館床位，坦言比劏房舒適。

在尖沙咀經營賓館「時尚酒店」負責人區先生慨嘆，旅遊業市道每況愈下，過去多月每月虧損達9萬港元，訂房率最慘淡時跌至零，已訂房的大部分都取消，僅靠零星的時租客「吊鹽水」。在約兩個月前透過社交平台推出月租計劃，床位最低由2300港元起，有獨立浴廁的套房則由5000港元起，比同區劏房月租更低，冀能在淡市中殺出血路。

油尖旺一帶不難發現賓館在當眼處張貼月租告示。在油麻地上海街一家多層賓館，每房月租由6000港元起；另一間賓館月租就為6500港元起，與區內的劏房租金相約。旺角有服務式月租房，設有行李儲存及免費無線上網；大埔亦有賓館設月租房間，租金約為9000港元。

香港中文大學商學院客座教授冼日明表示，賓館轉型是逆市中的策略，月租能夠為業界帶來穩定收入，方便家住新界偏遠地區而在市區工作的部分打工仔租住，若證明該方式有效，或能吸引同樣低迷的酒店業跟隨。

旅遊界立法會議員姚思榮指，目前市況看不到前景，政府雖推出多項措施讓業界應急，惟賓館業要靠旅客，建議當局可考慮資助訪港旅行團或推出相應措施，實際增加過夜旅客人數，提升賓館入住率。

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