網民熱話：帶狗搭的士被拒載　野蠻女圖公審反被起底

飼主帶寵物外出，乘搭交通工具時確有不便，但若是的士拒載，又應否受到公審？近日一名女狗主在網上貼文，聲稱帶狗狗搭的士時遭司機拒載，於是將司機的士證拍照，上載到社交媒體以圖公審。不過女狗主的行為卻被人嘲笑，更慘遭起底，她事後現身，為自己行徑解釋。

該名女狗主前日（18日)在Facebook群組「Tai Po 大埔」發文，分享被拒載經歷。她稱，當日登上的士準備帶狗狗「睇醫生」，惟司機見有動物，就一口拒載，雙方一度發生爭執，對方更着她報警處理。她不滿下，於是拍下車廂內展示的司機證。「點知我一影完相，佢就話，唉，是但啦，去邊？」女狗主最後一副勝利者口脗說：「咁即係咩意思，我當然冇坐到。」不過事件並未完結，女狗主事後將照片上載至社交媒體，公審司機。

不過網民並未如女狗主般狠批司機，反指「司機真係有權拒載」，有人嘲笑女狗主「思覺失調」、「以為公審人就一定啱，唔該公審人之前做咗功課先啦。」更有人將女狗主生活照上載網上「人肉起底」。有人好言相勸女狗主，「人哋有權唔車，最後肯車你又唔搭，真難服侍！」女狗主隨即留言回應，「女人一向都難服侍」，又為自己行為解釋，「其實我真係唔知的士司機有權定冇權咁做，不過點解我影完相佢即刻肯車我呢？」有網民回覆：「你影晒人哋張相出嚟，擺上網公審，係人都怕咗你，咪載你囉，仲要問」。

根據 374D 《道路交通(公共服務車輛)規例》42條，有關的士運載動物，完全由有關車輛的持證人酌情決定。

網民有話說

Keekee Kee：人哋唔車都要公審？九唔搭八

Leo Lam：一句鼻敏感，拜拜

Jacky Woo：啲狗流一滴口水落地氈夠你聞足一更

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