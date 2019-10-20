施政報告：勞福局指康復措施成熟一項推一項

羅致光表示，施政報告新增了有關康復服務多方面的新措施及改善。

勞工及福利局局長羅致光今(20日)在網誌總結施政報告中部分新社會福利措施，包括在參與到校學前康復服務的幼稚園/幼稚園暨幼兒中心推行試驗計劃，為有特殊需要迹象的兒童提供早期介入服務，以及設立2間新的康復服務中心等。他指政府與康復諮詢委員會已有共識，就透過公眾參與活動聽到殘疾人士和照顧者及其他持份者的意見後，若認為措施沒有爭議、行政上可行及財政上可持續，便會「成熟一項，推出一項」。

羅指，施政報告新增了有關康復服務多方面的新措施及改善，其中包括通過獎券基金設立2間新的康復服務中心，以推行一項為期2年的長期社區護理服務的試驗計劃；加強全港17間殘疾人士社交及康樂中心在社區支援(特別是照顧者支援)方面的功能。

新措施亦包括在私營殘疾人士院舍購買40多個宿位作指定住宿暫顧之用、額外成立兩個區域監護事務處，及向參加勞工處就業計劃的殘疾人士發放留任津貼。

在爭取額外資源方面，將在2020/21起3個學年，合共增加3000個到校學前康復服務名額；在2019/20年起3個年度共新增約1200多個特殊幼兒中心及早期教育及訓練中心的服務名額；以及新增約3800多個日間康復服務及住宿康復服務名額等。

他亦指，康復諮詢委員會即將完成第二階段公眾參與活動的報告書，並計劃在下月進行第三階段公眾參與活動。