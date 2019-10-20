修例風波：陳茂波指外商憂慮港治安　拖延投資計劃

修例風波引起的暴力事件持續未止。財政司司長陳茂波指海外各界都很關注香港的情況和局勢發展，特別是對近月針對機場及鐵路的堵塞、破壞，街頭一再發生暴力襲擊，令他們關注香港治安問題。

陳茂波在網誌表示，自己上周到外地參加了兩場國際會議，不少商界代表坦言，暴力事件和對基建的破壞令他們擔憂，拖延他們的投資計劃。

陳指已向他們表示政府會盡力制止暴力，同時申明《基本法》中對香港資金自由流動及進出的承諾等，香港的制度優勢和核心競爭力仍然保持。雖然他們表示對此仍具信心，但持續社會動盪和暴力衝擊，使他們對香港前景非常擔憂，表示暴力衝擊繼續下去，他們不得不考慮作以防萬一的準備。

政務司司長張建宗亦發表網誌，形容止暴制亂是香港當務之急，也是社會民生和經濟發展的大前提。他稱，只要香港仍處於政治爭拗和暴力破壞的困局，任何政策措施也難推行，甚至將香港推至暴力不止、法制不彰的危險邊緣。

張表示，現時社會氣氛緊張，施政報告不少措施需立法會支持，望立法會議員以市民福祉為依歸，讓議會工作能順利推展。

另外，食物及衞生局局長陳肇始則在網誌稱，當下香港仍處於爭端不解、暴力不止的情況，希望市民放下分歧、停止暴力，讓政府可順利推展施政報告中的各項政策工作。