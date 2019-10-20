投訴上司傳閱病假紙侵私隱被裁不成立　護士質疑醫局包庇

醫院管理局爆侵犯員工私隱事件。有工會接獲護士及醫生投訴，聲稱醫管局屢次侵犯員工私隱，包括自行影印員工病假紙並給其他員工傳閱，違反《個人資料(私隱)條例》，被私隱專員公署發信提醒。工會又指醫管局的員工投訴機制有不公平情況，例如調查委員會成員全由醫院行政總監委任，有「自己人查自己人」之嫌。

職工盟醫院管理局職工總會指，近兩年接獲82宗有關該局職場欺凌的個案，包括侵犯私隱、遭同事孤立等。曾於新界東聯網某復康醫院工作的護士文雪瑩指，上司去年在她不知情及未有其同意下，複製其病假紙並給予另一上司傳閱，違反相關條例及醫院規定。她向私隱專員公署投訴，該署經調查後確認事件違例，向醫管局發信，提醒該局要確保員工個人資料得以妥善保障。惟她再向醫管局投訴時，兩名醫生號雖承認有複製病假紙，但最終投訴被裁定不成立。她質疑該局包庇該兩名上司，投訴後她更被同事孤立，終被調離崗位。

另外工會又接獲分別來自新界東聯網及港島東家庭醫學部的醫生投訴，指醫管局在醫生不知情下，要求其他員工記錄醫生的診治病人數目及出席部門會議的時間等，涉嫌違反私隱條例的僱員監察規定，列明需以公開方式進行。

工會認為，現時醫管局的投訴機制欠缺工會代表協助員工，成員更由醫院行政總監委任，調查委員會成員過少等。調查期間，員工更沒法得到被投訴一方的證供，對員工明顯不公，促請改革現行申訴制度。