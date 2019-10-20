發展局指3寮屋區可建6300單位　先收160公頃棕地年底公布

新一份施政報告以大篇幅着墨房屋及土地問題。發展局局長黃偉綸今日(20日)發表網誌，強調會善用公權收回土地，發展公營房屋。政府亦會全力推展多管齊下的土地規劃及拓展工作，進一步壓縮技術研究細節，精簡程序，讓新增房屋單位可以早日落成。

黃於網誌重申，政府會善用《收回土地條例》，增加收地的幅度及加快進度。政府目前已知會收回的私人土地約700公頃，料其中400多公頃會在未來5年收回，遠多於過去5年只收回的20公頃私人土地。

另一方面，政府亦計劃收回具發展潛力的棕地。現時未納入新發展區或其他發展項目的棕地約有700多公頃，當中較接近新市鎮、主要公路，且面積較大的棕地，估計約有450公頃。規劃署會優先檢視當中160公頃，計劃於年底公布位置。

此外，政府亦會盡快檢視3個位於市區、適合用作高密度公營房屋發展的寮屋區用地，包括茶果嶺村、牛池灣村及竹園聯合村。3個寮屋區用地估計可發展6300個公營房屋單位，預料可於未來一至兩年完成檢視及技術研究。