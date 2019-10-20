港故：15歲唐氏少女「藥煲」變飛魚為港爭光　媽媽：好感恩！

患有唐氏綜合症的15歲女孩翁欣怡，一出生便出現各種不同的病痛，包括腸塞、哮喘、心漏症等，自幼已不斷出入醫院接受大大小小的手術和治療，「藥煲」生涯由細便開始。

親人離棄 母獨立照顧

「我覺得佢係一個被親情遺棄嘅小朋友。」欣怡媽傷心地憶述。由於愛女如此多病痛，令欣怡的爸爸和公公都不接受這個新的家庭成員。但懷胎十月，欣怡媽實在不忍心放棄女兒，於是咬緊牙關，獨力一人去照顧這個「藥煲」。

3歲患血癌 心情跌至谷底

但命運卻不輕易放過她兩母女，欣怡在3歲時一次發燒入院，及後不幸被確診急性淋巴性白血病，需要長期住院接受化療療程。「當時真係好難接受，唔知點講淨係識喊，佢喺醫院住咗幾個月，我都幾個月無離開過醫院，當時真係好難捱，心情直情跌咗落谷底，有人打電話畀我都唔想聽嗰種。」

入住麥當勞叔叔之家 人生現曙光

就在欣怡媽最孤立無援的時候，社工轉介她們入住在醫院附近的麥當勞叔叔之家，生活終於出現曙光。「當時嘅轉變對我嚟講真係好大，因為麥當勞叔叔之家嗰陣時啱啱裝修完，好靚好舒服，有好多同路家長一齊住，佢哋嘅職員同義工都好好，當你屋企人咁安慰同照顧，令到我成個人都放鬆晒，同喺醫院嘅心情完全係一個好大嘅差別！」就是這樣，麥當勞叔叔之家的職員、義工和家長，陪伴欣怡兩母女渡過了人生最難捱的七個月。而感恩圖報的欣怡媽，堅持十多年來都帶同欣怡回去麥當勞叔叔之家做義工：「好感恩！呢度就好似我第二個家。」

精於游泳 屢奪殊榮

同一般唐氏小朋友一樣，欣怡學習能力比較弱，但她卻充滿游泳天份。樂觀堅強的欣怡捱過大大小小的手術並「打勝仗」後，喜歡游泳的她經教練指導泳姿和技巧後進步神速，當中蛙式最出色，最近又愛上蝶式，她更加入唐氏會泳隊，每周最少練水三次。而游泳亦令她體魄變得強壯，由「藥煲」變成小飛魚。

除了在本地贏得大大少少的游泳比賽外，去年她更遠赴加拿大，參加第9屆「唐氏綜合症世界游泳錦標賽」，擊敗多國選手勇奪一金一銀的殊榮，更創了七項亞洲紀錄，令欣怡媽非常開心和感動：「頒獎嘅時候我真係流晒眼淚，好感動，可以話畀人知，原來唐氏小朋友都唔係太差嘅！」

今集《港。故》用7分鐘，為大家介紹一個「藥煲」唐氏女孩，如何克服身體各種疾病，變身成為「小飛魚」的奮鬥故事。

-------------

《港。故》：東網每周專題習作，講故事、講香港人的故事。